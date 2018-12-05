Міжбанк закрився суттєвим підвищенням курсу гривні

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96 - 27,98 гривні;

Євро - 31,67 - 31,68 гривні;

Російський рубль - 0,4185 - 0,4192 гривні.

Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,07 гривні за долар.

Економічна правда