Долар на міжбанку опустився нижче 28 гривень

5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96 - 27,98 гривні;

Євро - 31,70 - 31,72 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4194 гривні.

На чорному ринку станом на 12:30 курс долара становив 27,97 - 28,05 гривні. Курс євро - 31,76 - 31,90.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,07 гривні за долар.

Економічна правда