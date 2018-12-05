Новини дня: про шахрайства з "євробляхами", "Роттердам+" та держбюджет-2019

Про шахрайства з "євробляхами", "Роттердам+" та держбюджет-2019.

Про шахрайства з "євробляхами". Українці, які бажають розмитнити автомобілі за пільговими ставками, зіткнулися з шахрайством як із боку посередників, так і з боку митниці.

Про "хлорний колапс". Антимонопольний комітет проаналізував структуру і специфіку функціонування ринків виробництва і реалізації реагентів хлорної групи, в результаті чого було виявлено ряд порушень.

Про справу ОККО. Кримінальне провадження про роботу АЗК мережі "ОККО" в окупованому Криму, в рамках якого СБУ блокувала офіси компанії у Львові та Києві, вже закрито.

Про кредитування в 2019 році. Національний банк розраховує на зростання темпів кредитування наступного року.

Про "Роттердам+". Холдинг "ДТЕК" в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA майже на чверть вищий, ніж роком раніше.

Про держбюджет-2019. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

Про розмитнення "євроблях". У державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

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Власник мережі ОККО Віталій Антонов: WOG не те що нічого не коштує, він коштує "мінус"

Антонов розповів ЕП про "гібридний" бізнес в окупованому Криму, продаж заправок ОККО на cході України, падіння ринку пального, родинні зв'язки з депутатом Віталієм Хомутинником і про плани щодо WOG.