Власників "євроблях" застерегли про схеми шахрайства при оформленні

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Українці, які бажають розмитнити автомобілі за пільговими ставками, зіткнулися з шахрайством як із боку посередників, так і з боку митниці.

Про це повідомляє Autonews.

Зокрема, з'явилися "посередники", які за суму від 200 до 500 доларів обіцяють зняти автомобіль з обліку у будь-якій із європейських країн дистанційно, або ж надати пакет документів на постановку на облік в Україні.

В результаті такі документи виявляються підробкою, за що автовласникові доводиться нести відповідальність.

Друга проблема, про яку заявляють водії авто на іноземних номерах, полягає в тому, що митниці по різному визначають оціночну вартість автомобіля, а іноді і істотно завищують.

Нагадаємо, раніше голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

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