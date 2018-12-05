Власників "євроблях" застерегли про схеми шахрайства при оформленні
Українці, які бажають розмитнити автомобілі за пільговими ставками, зіткнулися з шахрайством як із боку посередників, так і з боку митниці.
Про це повідомляє Autonews.
Зокрема, з'явилися "посередники", які за суму від 200 до 500 доларів обіцяють зняти автомобіль з обліку у будь-якій із європейських країн дистанційно, або ж надати пакет документів на постановку на облік в Україні.
В результаті такі документи виявляються підробкою, за що автовласникові доводиться нести відповідальність.
Друга проблема, про яку заявляють водії авто на іноземних номерах, полягає в тому, що митниці по різному визначають оціночну вартість автомобіля, а іноді і істотно завищують.
Нагадаємо, раніше голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.
25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
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