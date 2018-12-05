Співвласник "ОККО": після обшуків СБУ справу про кримські заправки закрили

Віталій Антонов Фото Економічна правда

Кримінальне провадження про роботу АЗК мережі "ОККО" в окупованому Криму, в рамках якого СБУ блокувала офіси компанії у Львові та Києві, вже закрито.

Про це повідомив співвласник концерну "Галнафтогаз", що володіє "ОККО", Віталій Антонов в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, справу закрито в кінці жовтня у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.

Компанію підозрювали за статтею 110.2 "Фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну влади".

"Нас звинувачували в тому, що ми платимо податки на території Криму. По-перше, ми взагалі не платимо ніяких податків, тому що ми не присутні там. Податки, думаю, платить орендар кримських АЗК, тому що якщо він не буде їх платити, його просто закриють", - розповів Антонов.

"Ще нам закидали те, що наші менеджери нібито продовжують керувати цією мережею в Криму. Насправді це не так. Правда в тому, що люди, які орендували у нас заправки - це наші колишні співробітники, вони зідзвонювалися і були на зв'язку з нашими менеджерами якийсь час", - пояснив співвласник "ОККО".

"За договором орендар зобов'язаний був повідомляти про свої показники діяльності. Ці розмови стали надбанням СБУ і на цій основі було зроблено висновок, що ми нібито керуємо цими заправками. Насправді ми, наша компанія, наші менеджери керувалися однією-єдиною мотивацією - отримати на території України якомога більше грошей", - підкреслив Антонов.

"Є ще фактор нерозуміння суті бізнесу нашими правоохоронцями. Або те, що в Україні не прописані процедури роботи з окупованими територіями: банально немає чіткої регламентації, як працювати або не працювати, і що взагалі робити, коли твої активи там", - зазначив співвласник "ОККО".

Нагадаємо, у серпні СБУ проводила обшуки в офісах Галнафтогазу у Львові і Києві.

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Економічна правда