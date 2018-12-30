У 2019 році 30 локомотивів General Electric вийдуть на лінії

Наступного року Укрзалізниця запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"У 2019-му ми випускаємо на лінії три десятки нових локомотивів виробництва General Electric. Вони працюватимуть на залізничних маршрутах Сходу і Півдня країни. Попереду – подальша модернізація залізниці та будівництво сучасних автомобільних коридорів" – повідомив Гройсман.

Як повідомлялося, 13 грудня в перший рейс вирушив локомотив виробництва американської компанії General Electric.

Тепловоз ТЕ33АС виробництва General Electric має швидший оборот і може виконувати за зміну більше поїздок, ніж тепловози, які працювали раніше на аналогічних маршрутах.

Тепловоз доставив вагони з 3,8 тис тонн руди для металургійних комбінатів Маріуполя.

У лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric