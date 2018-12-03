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Курс валют: Гривня суттєво зміцнилася

Понеділок, 3 грудня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,05 гривні.

Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22 - 28,24 гривні за долар.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда

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