Курс валют: Гривня суттєво зміцнилася
Понеділок, 3 грудня 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,05 гривні.
Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22 - 28,24 гривні за долар.
30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.
Економічна правда
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