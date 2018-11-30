Гривня на міжбанку перейшла до зміцнення
30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22-28,24 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,22 - 28,24 гривні;
Євро - 32,12 - 32,14 гривні;
Російський рубль - 0,4233 - 0,4239 гривні.
На чорному ринку станом на 11:25 курс долара становив 28,16 - 28,27 гривні. Курс євро - 32,07 - 32,17.
Нагадаємо, 29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua