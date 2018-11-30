Гривня на міжбанку перейшла до зміцнення

30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22-28,24 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,24 гривні;

Євро - 32,12 - 32,14 гривні;

Російський рубль - 0,4233 - 0,4239 гривні.

На чорному ринку станом на 11:25 курс долара становив 28,16 - 28,27 гривні. Курс євро - 32,07 - 32,17.

Нагадаємо, 29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда