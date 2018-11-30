Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку перейшла до зміцнення

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:43

30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22-28,24 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,24 гривні;

Євро - 32,12 - 32,14 гривні;

Російський рубль - 0,4233 - 0,4239 гривні.

На чорному ринку станом на 11:25 курс долара становив 28,16 - 28,27 гривні. Курс євро - 32,07 - 32,17.

Нагадаємо, 29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку повернулася до вчорашнього рівня 29 листопада 2018, 18:15
Гривня на міжбанку продовжує знижуватися 29 листопада 2018, 11:26
Гривня на міжбанку продовжила падіння 28 листопада 2018, 17:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті