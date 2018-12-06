У Канаді заарештували фінансового директора китайської Huawei

У Канаді була заарештована фінансовий директор однієї з найбільших світових компаній в сфері телекомунікацій Huawei Мен Ваньчжоу.

Про це повідомляє AFP.

Їй загрожує екстрадиція в США, де її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

Ваньчжоу Мен заарештували у Ванкувері 1 грудня, слухання про заставу призначені на 7 грудня.

Посольство КНР в Канаді розкритикувало дії канадської влади і зажадало її негайного звільнення, повідомляє Reuters.

"Громадянка КНР не порушила жодного з американських або канадських законів", - йдеться в заяві посольства.

Ваньчжоу Мен є заступницею голови правління Huawei Technologies і дочкою її засновника Рена Чженфея.

Фондовий ринок негативно сприйняв звістку про затримання Мен Ваньчжоу.

Біржовий індекс китайських компаній Hang Seng China Enterprises Index, акціями яких торгують на біржі Гонконгу, просів на 2,76%.

Акції ZTE, головного суперника Huawei, впали на 6%. Також обвалилися акції постачальників Huawei. Акції великої компанії Shennan Circuit впали більш ніж на 10%.