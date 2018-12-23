У ДФС пояснили причину затримок в оформленні "євроблях"

Затримки в митному оформленні автомобілів на єврономерах найчастіше відбуваються через відсутність у громадян необхідних документів.

Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook.

"Не всі громадяни при розмитненні своїх автомобілів з іноземною реєстрацією подають своєчасно необхідні документи, через що у зонах митного контролю накопичується значна кількість таких автомобілів", – йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника управління організації митного контролю департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС Олени Мошинської, станом на 18 грудня через відсутність попередньої митної декларації у пунктах пропуску стояли 230 транспортних засобів (із них більше тижня – 44).

Таку декларацію мають подати ті громадяни, які в’їжджають в Україну з-за кордону.

"Громадянин, який в’їжджає в Україну і планує оформити цей автомобіль у вільний обіг, повинен спочатку подати попередню митну декларацію, резервуються кошти і лише після цього його пропустять з пункту пропуску до митниці призначення. Якщо попередня митна декларація не оформлена, то громадянин мусить стояти і чекати. Для тих транспортних засобів, які вже знаходяться в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту, ПД не подається, оскільки необхідно одразу подавати декларацію в режим імпорту", – зазначила Мошинська.

Для оформлення автомобілів, які були ввезені в режимах тимчасового ввезення чи транзиту, виїзд за кордон не є обов’язковим, проте необхідно подати митниці належні документи. Лише якщо без виїзду з України документи отримати неможливо, доведеться їхати.

"Станом на 9.00 18 грудня в зонах митного контролю митниць по всій Україні було майже 5,5 тис. автомобілів. Більша кількість, майже 3 тис. – це просто не подані декларації для оформлення. Громадянин на ТЗ заїжджає в зону митного контролю і тільки після цього починає з’ясовувати, що йому необхідно робити, які зібрати та подати документи. Громадянин повинен спочатку все з’ясувати, а вже потім заїжджати", – наголосила Мошинська.

Вона підтвердила, що частина декларацій не оформлюється через не сплачені на рахунок митниці кошти. Адже транспортний засіб не може бути оформлений, якщо громадянин не перерахував кошти у повному обсязі.

Окрім цього, транспортний засіб, який був зареєстрований за кордоном, обов’язково має бути знятий з реєстрації. Так, із 5,5 тис. автомобілів, про які йшлося вище, у 231 випадку відсутня саме така інформація. Тому через відсутність документів або відомостей митне оформлення автомобілів з єврономерами інколи займає більше часу, ніж очікують громадяни.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

Читайте також: "Євробляхи" в законі. Відповіді на найпоширеніші запитання

Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор

Економічна правда