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"Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій

П'ятниця, 21 грудня 2018, 18:40
 

"Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом щодо доставки та виплати пенсій в 2019 році.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Консенсус досягнутий після прийняття рішення про виділення Укрпошті 500 млн грн на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки пенсій.

Філії Укрпошти у всіх областях України успішно провели переговори і підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ.

Найближчим часом очікується укладення відповідних угод між Пенсійним фондом і Укрпоштою у всіх регіонах України без винятку.

Таким чином, всі пенсіонери, які отримували пенсії в Укрпошті, і ті, хто бажає це зробити вперше, безперешкодно будуть їх отримувати через Укрпошту.

Крім того, в компанії обіцяють працевлаштувати на вакантні посади колишніх працівників, якщо ті виявлять таке бажання. Наразі в Укрпошті доступні 1,2 тис вакансій листонош і 667 - операторів. Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року Укрпошта заявила про скорочення адмінперсоналу на 30%.

Також в планах компанії - відновити найближчим часом роботу понад 50 відділень зв'язку, а також запустити 11 нових.

На виконання доручення президента щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв'язку в сільській місцевості з 17 грудня поточного року Укрпошта офіційно припиняє всі дії, пов'язані з оптимізацією сільської мережі.

Нагадуємо:

За три квартали 2018 року Укрпошта збільшила чистий дохід за основними напрямками діяльності на понад 1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Незважаючи на збільшення доходів, фінансовий результат компанії за 9 місяців поточного року є збитковим у розмірі 514,1 млн грн.

Основною причиною збитків є надання Пенсійному фонду послуги доставки пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості.

Президент Петро Порошенко заявив, що 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки Укрпошти з доставки пенсій. Він також наголосив, що вважає неприпустимим підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості.

14 грудня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрпошта" залишається соціально важливою компанією і скорочень відділень чи припинення доставки пенсій не буде.

Економічна правда

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