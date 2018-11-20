Уряд погодився профінансувати "Укрпошті" доставку пенсій

У проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"У проекті бюджету-2019 закладаються 500 млн грн для "Укрпошти", вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані винятково на фінансування заробітної плати листонош "останньої милі", - написав Омелян.

"Таким чином, ми зможемо забезпечити безперебійну доставку пенсій і гарантувати збереження робочих місць і зарплат тим співробітникам "Укрпошти", які забезпечують присутність держави в найдрібніших населених пунктах України", - заявив він.

Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що з січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.

Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню "Укрпошта" цього року зазнала 1 млрд гривень збитків.

Водночас "Укрпошта" за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Економічна правда