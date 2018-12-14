"Укрпошта" не припинить доставку пенсій — Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ПАТ "Укрпошта" залишається соціально важливою компанією і скорочень відділень чи припинення доставки пенсій не буде.

Про це він сказав під час зустрічі із членами Наглядової ради Укрпошти 14 грудня, повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема Омелян наголосив, що Укрпошта має поєднувати бізнес-підходи із соціальною функцією.

"Укрпошта і надалі залишатиметься соціально важливою компанією. Ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде. Укрпошта сумлінно виконуватиме всі соціальні функції, покладені на неї. Знайдено компромісне рішення між Укрпоштою та Пенсійним фондом", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що у проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.

Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що з січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.

Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню "Укрпошта" цього року зазнала 1 млрд гривень збитків.

Водночас "Укрпошта" за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.