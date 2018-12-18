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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Вівторок, 18 грудня 2018, 19:10
 

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,80 гривні;

Євро - 31,57 - 31,60 гривні;

Російський рубль - 0,4148 - 0,4155 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,88 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,90 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Економічна правда

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