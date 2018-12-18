Гривня на міжбанку трохи зміцнилася

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,82 - 27,85 гривні;

Євро - 31,63 - 31,66 гривні;

Російський рубль - 0,4165 - 0,4174 гривні.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,88 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Економічна правда