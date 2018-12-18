Гривня на міжбанку трохи зміцнилася
Вівторок, 18 грудня 2018, 11:15
18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,82 - 27,85 гривні;
Євро - 31,63 - 31,66 гривні;
Російський рубль - 0,4165 - 0,4174 гривні.
Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,88 гривні.
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.
Економічна правда
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