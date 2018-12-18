Курс гривні суттєво знизився до євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,88 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,62 гривні.

17 грудня офіційний курс гривні до євро становив 31,41.

Нагадаємо, 17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,91 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Економічна правда