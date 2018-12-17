Гривня на міжбанку утримує позиції

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,87 - 27,89 гривні;

Євро - 31,61 - 31,63 гривні;

Російський рубль - 0,4173 - 0,4182 гривні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,83 гривні.

14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,93 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,91 гривні за долар.

Економічна правда