"Укрпошта" різко збільшила доходи

"Укрпошта" за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальний показник чистого доходу збільшився більш, ніж на 1 мільярд гривень, і становив майже 4,8 млрд грн.

За цей період зростання прибутку "Укрпошти" відбулося завдяки доходам від: письмової кореспонденції та дрібних пакетів на 40,8%, посилок - на 48,7%, періодичних видань на - 32,6%, переказів - на 13%, платежів - на 9,6%.

"Ми отримали більше 1 млрд грн чистого доходу, продовжуємо розвивати інфраструктуру - оновили вже шосту частину автопарку (середній вік автомобілів зменшився з 15 до 9 років), комп'ютеризували 1 тис сільських відділень", - зазначив гендиректор Ігор Смілянський.

При цьому витрати на оплату праці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 739 млн грн (31,1%) і становили 3,1 млрд грн, а відрахування на соціальні заходи збільшилися на 167 млн ​​грн, становивши майже 750 млн грн.

У компанії уточнили, що понад 83% від фонду заробітної плати становлять витрати на виробничий персонал. Середня зарплата за 9 місяців 2018 року зросла на 35,7% до 4,832 тис грн.

Збитки компанії, незважаючи на збільшення доходів, за 9 місяців поточного року становлять 514,1 млн грн.

При цьому понад 1 млрд грн компанія втратила на доставці пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості.

"Стабілізація фінансового положення компанії неможлива без зміни тарифу на доставку пенсій, який повинен бути на рівні собівартості. Це не субсидія, а необхідність розрахуватися з "Укрпоштою" за надані послуги. Небажання Пенсійного фонду переглядати тариф, який не змінювався з 2004 року, може залишити 4,5 мільйона пенсіонерів в селах без доставки пенсії", - заявив Смілянський.

Раніше Смілянський заявив, що компанія має намір закрити близько 7 тисяч поштових відділень, і доставку пенсій громадянам можуть припинити.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення Укрпоштою доставки пенсій і запропонував менеджменту піти у відставку в разі незгоди з його позицією.

Економічна правда