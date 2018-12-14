Курс валют: гривня продовжує слабшати

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,68 гривні.

Нагадаємо, 13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.

На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні 27,74 - 27,78 гривні за долар.

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,71 гривні.

Економічна правда