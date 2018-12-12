"Євробляхери" придумали, як не розмитнювати автомобілі

дмитро ларін

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово уникають необхідності розмитнення своїх транспортних засобів за допомогою отримання тимчасової реєстрації за кордоном.

Про це повідомила керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса, передає "Укрінформ".

Зокрема, водії "євроблях" масово стають на тимчасовий консульський облік при Генконсульстві України за кордоном, що дає право на багаторазовий перетин кордону без розмитнення автомобілів.

Постановка на тимчасовий консульський облік при Генконсульстві України за кордоном дозволяє українцям здійснювати багаторазовий (кожні п'ять днів), а також транзитний (до 10 днів) перетин кордону, а також право на перебування такого автомобіля в Україні без виїзду за кордон до 60 днів.

Стати на тимчасовий консульський облік за кордоном можуть власники річних віз, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове та постійне проживання в Польщі.

За словами дипломата, масовий наплив "євробляхерів" в останні дні дуже ускладнює роботу генконсульств, відволікаючи їх від більш важливих консульських дій.

"В останні дні в консульських підрозділах дипломатичних установ України в країнах Європи різко збільшилася кількість випадків постановки на тимчасовий консульський облік, який займає 90% загальної кількості всіх здійснюваних консульських дій", - повідомила консул.

За її словами, це результат введення в дію з 25 листопада законів, якими змінені правила оподаткування та ввезення на територію України транспортних засобів.

Дипломат зазначила, що наразі щодня з ночі під консульським відділом у Варшаві збирається до 300 осіб, бажаючи негайно стати на консульський облік.

З огляду на те, що за день відділ максимально може прийняти приблизно 150-160 осіб, то створюється напруженість і максимально ускладнюється доступ до консульської установи інших громадян України, які відвідують консульство для здійснення більш важливих консульських дій, адже постановка на консульський облік не є обов'язковою процедурою. Йдеться, наприклад, про оформлення паспортних документів, реєстрацію дітей громадянами України, оформлення свідоцтва на повернення в Україну, візові дії тощо.

За її словами, масова постановка власників "євроблях" на тимчасовий консульський облік може також негативно вплинути на голосування під час президентських і парламентських виборів в Україні.

Консул пояснила, що люди, які стають на консульський облік винятково з метою уникнення процедури розмитнення автомобілів, автоматично вносяться до списку виборців при консульській установі. Отже, вони не зможуть проголосувати за місцем проживання в Україні.

На переконання дипломата, в Україні терміново треба внести зміни до відповідних нормативних актів, щоб консульський облік жодним чином не був прив'язаний до ввезення транспортних засобів.

В іншому випадку, як зазначила вона, податки від розмитнення автомобілів до держбюджету і далі не будуть надходити, а на кордоні знову з'являться черги "євробляхерів".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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