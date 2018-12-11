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ВТБ банк ліквідують — Фонд гарантування

Вівторок, 11 грудня 2018, 16:00
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відмовився від проведення конкурсу з вибору приймаючого банку для визнаного неплатоспроможним АТ "ВТБ Банк".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Виконавча дирекція Фонду 6 грудня прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу з визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов'язань неплатоспроможного банку АТ "ВТБ Банк", гарантованих Фондом ... і визнати його таким, що не відбувся", - сказано в повідомленні.

Зазначений в повідомленні пункт закону передбачає ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

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Економічна правда

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ВТБ Банк Фонд гарантування вкладів

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