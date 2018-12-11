Новини дня: про Насірова, зрив продажу "Центренерго" та вартість "Олів’є"

Про що всі говорять сьогодні?

Про зрив продажу "Центренерго". Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" 13 грудня не відбудеться.

Про повернення Насірова. Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про півмільярда з ЄС. Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

Про завершення "цукрової кризи". Узбекистан поступово розпочав митне оформлення товарів українського походження, які попередньо було заблоковано.

Про вартість салату "Олів’є". Вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу 2018 року майже на 20% і становитиме 1535 гривень.

Про утеплення. Учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

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VoxUkraine дослідив, які міністри фінансів та депутати дотримувалися бюджетного процесу, щоб не зіпсувати кошторис в ході його розгляду.