Основний покупець українського цукру відновив імпорт

Узбекистан поступово розпочав митне оформлення товарів українського походження, які попередньо було заблоковано.

Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у відповідь на запит Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор", передає "Інтерфакс-Україна".

"Починаючи з середини листопада цукор та інші вантажі, що надходили до Узбекистану з України, перестали розмитнювати. Саме тому асоціація звернулася до МЕРТ і Мінагропрод із проханням вирішити ситуацію, адже Узбекистан залишається основним імпортером українського цукру", - нагадали в асоціації.

"На сьогодні ми маємо підтвердження від цукрових компаній і заводів, процес розмитнення розпочався, і сподіваємося на подальше "потепління" торговельних відносин, адже навіть з урахуванням усіх труднощів, 47% від усього обсягу експорту цукру за листопад будо здійснено саме до Узбекистану", - повідомив "Укрцукор".

За даними "Укрцукор", за листопад поточного маркетингового року (третій місяць поточного МГ) українські виробники експортували 70,5 тис. тонн цукру, що на 21% більше, ніж у попередньому місяці. Лідером залишається Узбекистан, на частку якого припадає 47% поставок. Крім того, посилили свої позиції Азербайджан і Лівія, на які припадає 14,5% і 7,4% відповідно.

Зазначимо, 3 грудня МЕРТ повідомило, що міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила антисубсидиційне розслідування щодо імпорту автомобілів з Узбекистану, яке було розпочато у жовтні.