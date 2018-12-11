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Гривня на міжбанку трохи зміцнилася

Вівторок, 11 грудня 2018, 17:55
 

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,70 - 27,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,70 - 27,721 гривні;

Євро - 31,40 - 31,42 гривні;

Російський рубль - 0,4166 - 0,4173 гривні.

На чорному ринку станом на 17:45 курс долара становив 27,89 - 27,97 гривні. Курс євро - 31,71 - 31,82.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 11 грудня на рівні 27,77 гривні.

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,71 - 27,74 гривні за долар.

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,74 гривні за долар.

Економічна правда

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