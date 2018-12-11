Гривня на валютних торгах тисне на долар

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,71 - 27,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,69 - 27,71 гривні;

Євро - 31,51 - 31,54 гривні;

Російський рубль - 0,4165 - 0,4170 гривні.

На чорному ринку станом на 11:40 курс долара становив 27,90 - 27,96 гривні. Курс євро - 31,73 - 31,84.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 11 грудня на рівні 27,77 гривні.

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,74 гривні за долар.

На відкритті міжбанку котирування встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Економічна правда