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Курс валют: гривня зміцнилася

Вівторок, 11 грудня 2018, 09:10
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 11 грудня на рівні 27,77 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,73 гривні.

Нагадаємо, 10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,74 гривні за долар.

На відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.

Економічна правда

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