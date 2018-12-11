Курс валют: гривня зміцнилася
Вівторок, 11 грудня 2018, 09:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 11 грудня на рівні 27,77 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,73 гривні.
Нагадаємо, 10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,74 гривні за долар.
На відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua