Гривня продовжила зміцнення на міжбанку
П'ятниця, 9 листопада 2018, 11:30
9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанка встановилися на рівні 27,88 - 27,90 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,88 - 27,90 гривні;
Євро - 31,60 - 31,62 гривні;
Російський рубль - 0,4161 - 0,4166 гривні.
Нагадаємо, 8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 27,92 гривні.
Зазначимо, за місяць Нацбанк збільшив скуповування валюти в два рази.
Економічна правда
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