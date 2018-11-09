Гривня продовжила зміцнення на міжбанку

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанка встановилися на рівні 27,88 - 27,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,90 гривні;

Євро - 31,60 - 31,62 гривні;

Російський рубль - 0,4161 - 0,4166 гривні.

Нагадаємо, 8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 27,92 гривні.

Зазначимо, за місяць Нацбанк збільшив скуповування валюти в два рази.

Економічна правда