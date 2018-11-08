За місяць Нацбанк збільшив скуповування валюти в два рази
Четвер, 8 листопада 2018, 20:47
Національний банк купив у жовтні на міжбанку 268,5 мільйона доларів.
Про це повідомляє FinClub.
Це на 144 млн доларів або в 2,15 рази більше, ніж у вересні.
Обсяг продажу валюти скоротився на 4,2 млн доларів або 5,7% - до 70 млн доларів.
Чисте скуповування валюти Нацбанком склало 198,5 млн доларів.
Обсяг міжбанку в жовтні виріс на 15% або 788,7 млн доларів - до 6,07 млрд доларів.
Нагадаємо, Нацбанк оприлюднив проекти постанов, якими планується спростити низку обмежень на перекази коштів за кордон та здійснення інвестицій на іноземних фінансових ринках.
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