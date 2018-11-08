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За місяць Нацбанк збільшив скуповування валюти в два рази

Четвер, 8 листопада 2018, 20:47

Національний банк купив у жовтні на міжбанку 268,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє FinClub.

Це на 144 млн доларів або в 2,15 рази більше, ніж у вересні.

Обсяг продажу валюти скоротився на 4,2 млн доларів або 5,7% - до 70 млн доларів.

Чисте скуповування валюти Нацбанком склало 198,5 млн доларів.

Обсяг міжбанку в жовтні виріс на 15% або 788,7 млн доларів - до 6,07 млрд доларів.

Нагадаємо, Нацбанк оприлюднив проекти постанов, якими планується спростити низку обмежень на перекази коштів за кордон та здійснення інвестицій на іноземних фінансових ринках.

Нацбанк міжбанк

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