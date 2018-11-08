Гривня на міжбанку зміцнилася до євро
Четвер, 8 листопада 2018, 17:40
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанка встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,90 - 27,92 гривні;
Євро - 31,91 - 31,93 гривні;
Російський рубль - 0,4197 - 0,4202 гривні.
Нагадаємо, 8 листопада станом на 10:40 котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні 27,91 - 27,94 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 27,89 гривні.
7 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,91 гривні за долар.
Економічна правда
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