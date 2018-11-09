Офіційний курс гривні на 9 листопада

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 27,92 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,90 гривні.

Нагадаємо, 8 листопада станом на 10:40 котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні 27,91 - 27,94 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 27,89 гривні.

Економічна правда