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Офіційний курс гривні на 9 листопада

П'ятниця, 9 листопада 2018, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 27,92 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,90 гривні.

Нагадаємо, 8 листопада станом на 10:40 котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні  27,91 - 27,94 гривні за долар.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні  27,90 - 27,92 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 8 листопада на рівні 27,89 гривні.

Економічна правда

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