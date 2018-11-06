Київське метро не допустило пов'язану з нардепом компанію до тендеру на 6 мільярдів

КП "Київський метрополітен" не допустило компанію, пов'язану з нардепом-забудовником Максимом Микитасем, до тендеру щодо будівництва лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар очікуваною вартістю 5,99 мільярда гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Після скасування влітку першої спроби провести тендер на повторно оголошені торги подалися три учасники:

ПрАТ "Будівельна асоціація "Інтербудмонтаж" Світлани і Володимира Петруків, яке будувало Бескидський тунель; воно взяло субпідрядниками ПрАТ "Інтербудтонель" і ПАТ "Дніпрометробуд";

Світлани і Володимира Петруків, яке будувало Бескидський тунель; воно взяло субпідрядниками ПрАТ "Інтербудтонель" і ПАТ "Дніпрометробуд"; ПАТ "Київметробуд" , яке будувало метро в Києві;

, яке будувало метро в Києві; ПрАТ "СБМУ "Тунельбуд" Анатолія Бондаренка та Олега Чігрінова, який будувало метро в Харкові; він узяв субпідрядником ТОВ "Будівельна компанія "Адамант" зі складу "Укрбуду", підконтрольного нардепу Максиму Микитасю, а бурові щити планував орендувати у компанії "Метростав" із Чехії.

Замовник 2 листопада не допустив до аукціону "Тунельбуд" через невідповідність довідки про досвід та інших документів.

Ще до завершення строку подання пропозицій "Адамант" поскаржився в АМКУ на вимогу тендерної документації, що учасник повинен мати виключно власний аналогічний досвід у ролі генпідрядника. Скаржник вимагав, щоб адмінколегія зобов’язала замовника дозволити подаватися на торги з аналогічним досвідом субпідрядника.

Однак невдовзі після подання скарги "Адамант" уклав попередній договір субпідряду з "Тунельбудом", який того ж дня завантажив свою пропозицію на тендер. Після цього "Адамант" відкликав скаргу, заявивши, що передумав брати участь у закупівлі.

Після відхилення харків’ян допущеними до участі в тендері лишились "Інтербудмонтаж" та "Київметробуд", який збудував все метро в Києві.

У "Київметробуду" у вересні змінився склад акціонерів, а жовтні – ще й генеральний директор компанії. Багаторічного метробудівця Олександра Метелицю на посаді керівника змінив маловідомий будівельник Василь Кобіль. Раніше він працював технічним директором ТОВ "Едельвейc БАУ" Петра Кобіля, а до того очолював відділи капітального будівництва ТОВ "Київ Сiтi Молл" і ТОВ "Міжнародна логістична компанія", бенефіціаром яких є гендиректор російської "Amtel Group" Даніель Гупта.

Пакет у 15% акцій "Київметробуду" придбав невідомий донині приватний фонд "Сан Капiтал Прайвiт Фаундейшн" із Панами. Судячи з розміру пакету, панамському офшору перейшли акції, що раніше належали ТОВ "КУА АПФ "Далiз-Фiнанс" (ЗНПВІФ "Альфа-Прiоритет"), а до того – компанії "Березаніа Холдинг Лтд" із Кіпру. Цей офшор "Березаніа" був одержувачем коштів у схемі ТОВ "Прем’єр Лізинг" часів Януковича. "Прем’єр Лізинг" отримував мільярдні замовлення в системі "Укрзалізинці", а "Berezania Holding Ltd" отримувала відсотки за позикою, котру "Прем’єр Лізинг" узяв у британської "Burlesk Entertainment LLP".

Також у вересні по 23% акцій "Київметробуду" купили кіпрська "Катсана Лтд" ("Catsana Ltd") та британська "Контемпорарi Констракшн Сiстемз Ллп" ("Contemporary Construction Systems Llp"). До того цими пакетами володіли ПрАТ "Iнтровест" і ПрАТ "Вестiнтро".

За даними реєстру Британії, фірмою "Contemporary Construction Systems Llp" до вересня управляла белізька "Gevers Invest Ltd". Остання до 2015 року опосередковано володіла ТОВ "Смайл Холдінг Україна". Цей холдинг раніше належав доньці екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, а він сам керував групою радників холдингу в 2010-2012 роках.

В Україні "Contemporary Construction Systems Llp" також є основним акціонером ПрАТ "Страхова компанія "Укрпромстрах" і ПрАТ "Страхова компанія "Софійська брама".

Крім того, 23% акцій "Київметробуду" володіє вірґінський офшор ""Вантаріс Лтд" ("Vantaris Ltd"), а 8% акцій – домініканський офшор "T&A Industries Ltd".

Нагадаємо, у червні переможцем тендеру на проведення реконструкції київського Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ "Північноукраїнський будівельний альянс", яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася.