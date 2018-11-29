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Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

Четвер, 29 листопада 2018, 11:26

29 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:05 встановилися на рівні 28,39 - 28,41 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,39 - 28,41 гривні;

Євро - 32,29 - 32,31 гривні;

Російський рубль - 0,4256 - 0,4262 гривні.

На чорному ринку станом на 11:05 курс долара становив 28,37 - 28,49 гривні. Курс євро - 32,19 - 32,44.

Нагадаємо, 28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 28,26 гривні.

Економічна правда

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