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Офіційний курс: Нацбанк виправив помилку, опустивши гривню ще нижче

Четвер, 29 листопада 2018, 17:50

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 29 листопада на рівні 28,39 гривні.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"Внаслідок технічного збою сьогодні, 29 листопада, на офіційному веб-сайті Національного банку було опубліковане невірне довідкове значення офіційного курсу гривні до долара США, яке обраховується станом на 12:00 кожного робочого дня", - повідомив НБУ.

Після виправлення технічної помилки Нацбанк приніс вибачення за незручності користувачам сайту та учасникам фінансового ринку.

Раніше повідомлялося, що Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 28,26 гривні.

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