Українська "дочка" російського ВТБ банку ввела обмеження на зняття готівки

5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Наразі ми спостерігаємо деяке зниження обсягу ліквідності в АТ "ВТБ Банк", яке відбувалося в процесі згортання діяльності АТ "ВТБ Банк" вже тривалий час і було поглиблене рішенням Апеляційного суду Києва від 5 вересня про блокування активів фінансової установи", - сказано в повідомленні .

Як пояснили в НБУ, це рішення суду фактично позбавило "ВТБ Банк" можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого в процесі стягнення заставного майна і активів.

"Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, і при необхідності буде вживати заходів у межах повноважень, передбачених чинним законодавством", - сказано в повідомленні.

У той же час в НБУ підкреслюють, що ситуація з ліквідністю у "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

"На сьогодні ліквідність банківського сектора становить понад 80 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування", - заявили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

Економічна правда