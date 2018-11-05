Всі розділи
Укр / Рус

Українська "дочка" російського ВТБ банку ввела обмеження на зняття готівки

Понеділок, 5 листопада 2018, 20:50
 

5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Наразі ми спостерігаємо деяке зниження обсягу ліквідності в АТ "ВТБ Банк", яке відбувалося в процесі згортання діяльності АТ "ВТБ Банк" вже тривалий час і було поглиблене рішенням Апеляційного суду Києва від 5 вересня про блокування активів фінансової установи", - сказано в повідомленні .

Як пояснили в НБУ, це рішення суду фактично позбавило "ВТБ Банк" можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого в процесі стягнення заставного майна і активів.

"Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, і при необхідності буде вживати заходів у межах повноважень, передбачених чинним законодавством", - сказано в повідомленні.

У той же час в НБУ підкреслюють, що ситуація з ліквідністю у "ВТБ Банк" жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

"На сьогодні ліквідність банківського сектора становить понад 80 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування", - заявили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

Економічна правда

ВТБ банки НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російський банк оскаржив спробу Коломойського стягнути кошти з РФ 9 жовтня 2018, 11:15
Російські банки оскаржили арешт акцій в Україні 17 вересня 2018, 16:50
Російський банк відсудив у компанії Фірташа 46 мільйонів доларів 6 червня 2018, 11:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті