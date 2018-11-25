Новини вихідних: про "євробляхи", бюджет-2019 та пасажирські перевезення

Про що всі говорили на вихідних?

Про "євробляхи". 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Про курс валют. Українська гривня на 26 листопада ослабла до долара, але зміцнилася до євро.

Про пенсії та субсидії. Головними статтями в державному бюджеті на 2019 рік буде фінансування пенсій та субсидій.

Про виробництво сталі. Українські металурги в жовтні 2018 року зберегли 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про пасажирські перевезення. Упродовж наступних 5 років "Укрзалізниці" необхідно 111,4 млрд гривень на покриття збитків від пасажирських перевезень і капітальні інвестиції в сектор.

Про контрабанду цигарок. Держприкордонслужба направила додаткові резерви на українсько-румунський кордон через загострення обстановки на цьому сегменті.