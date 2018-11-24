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Курс валют: гривня ослабла до долара, але зміцнилася до євро

Субота, 24 листопада 2018, 10:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 листопада на рівні 27,79 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,55 гривні.

Нагадаємо, Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.

На закритті міжбанку в п’ятницю гривня торгувалася на рівні 27,74 - 27,76 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня

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