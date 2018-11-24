"Укрзалізниця" хоче 111 мільярдів на пасажирські перевезення

Упродовж наступних 5 років "Укрзалізниці" необхідно 111,4 млрд гривень на покриття збитків від пасажирських перевезень і капітальні інвестиції в сектор.

Про це повідомив директор з економіки і фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев, передає прес-служба компанії.

За його словами, для цього слід передбачати в бюджеті законодавчо визначене відшкодування "Укрзалізниці" за виконання соціальних та інших додаткових функцій.

Як наголошується, відсутність у державних бюджетах усіх років незалежності законодавчо встановленого фінансування пасажирських перевезень призвела до того, що вони фактично повністю фінансуються за рахунок вантажних.

"На наступні 5 років УЗ потребує загалом понад 111 млрд гривень на покриття збитків від пасажирських перевезень і на капітальні інвестиції в пасажирський сектор. У такий ситуації знизити тиск на вантажні перевезення могла б державна компенсація. Але зараз, після прийняття бюджету 2019 року, це питання знову відкладається на майбутнє", – резюмував Рязанцев.

Раніше "Укрзалізниця" підписала довгострокову кредитну угоду з ЄБРР на придбання нових вантажних піввагонів.

Економічна правда