Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,76 гривні;

Євро - 31,47 - 31,49 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4194 гривні.

Нагадаємо, 23 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,79 - 27,82 гривні за долар.

Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Економічна правда