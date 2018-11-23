Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк зміцнив курс гривні на 3 копійки

П'ятниця, 23 листопада 2018, 09:00
 

Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,63 гривні.

Нагадаємо, Національний банк на 22 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,77 гривні за долар.

На закритті міжбанку гривня торгувалася на рівні 27,76 - 27,78 гривні за долар.

Економічна правда

Нацбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Необхідність ухвалення закону про "спліт" не просто назріла, вона перезріла — НБУ 21 листопада 2018, 15:39
Нацбанк залишив незмінним офіційний курс гривні 21 листопада 2018, 09:00
Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок 15 листопада 2018, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті