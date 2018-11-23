Нацбанк зміцнив курс гривні на 3 копійки

Національний банк на 23 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,74 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,63 гривні.

Нагадаємо, Національний банк на 22 листопада встановив офіційний курс гривні на рівні 27,77 гривні за долар.

На закритті міжбанку гривня торгувалася на рівні 27,76 - 27,78 гривні за долар.

Економічна правда