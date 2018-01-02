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З 1 січня почали діяти пільги на ввезення електрокарів

Вівторок, 2 січня 2018, 11:09

З 1 січня 2018 року скасовується ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Відповідні зміни до податкового кодексу були внесені 7 грудня, з 1 січня вони набули чинності.

Ця норма буде діяти лише рік, хоча спочатку планувалося встановити п'ятирічний термін.

Відповідні зміни, за підрахунками ЕП, здешевлять електрокари в середньому на 17%.

 

Раніше повідомлялося, що загальний парк електромобілів, які експлуатуються в Україні,вже перевищив 4 тисячі одиниць.

Україна посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія.

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Економічна правда

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