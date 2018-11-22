Новини дня: про бюджетну всеношну, 62 гривні пенсіонерам та українську електровантажівку

Про що всі говорять сьогодні?

Про штраф за п'яну їзду. Верховна Рада посилила відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про світлі перспективи. Гройсман заявив, що Україна може стати газовою державою до 2025 року.

Про бюджетну всеношну. Верховна Рада буде працювати на вечірньому пленарному засіданні в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік.

Про інтерес до "Центренерго". У конкурсі на покупку 78,3% державного пакета акцій компанії "Центренерго" планують взяти участь п'ять компаній.

Про першу українську електровантажівку. "Богдан" представив першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для датської компанії Banke Electromotive.

Про 62 гривні для пенсіонерів. Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 зросте на 62 гривні - до 1497 гривень.

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Субсидія за новими тарифами: чи вистачить в бюджеті грошей

Тарифи на газ зростають, отримання субсидій спрощується, а видатки з бюджету залишаються на тому ж рівні. Чи можливо це?