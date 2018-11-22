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Гройсман: Україна може стати газовою державою до 2025 року

Четвер, 22 листопада 2018, 14:58

Німеччина може вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела.

Про заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit, передає Урядовий портал.

"Українська газотранспортна система була побудована для транзиту російського газу до Європи. Потужність трубопровідної системи становить 146 млрд кубометрів газу на рік. В даний час використовується 90 млрд. Система цілком надійна, - сказав Гройсман.

"Ми сприймаємо "Північний потік-2" наступним чином: Росія хоче взяти Європу в заручники, ця ідея є ще однією гібридною зброєю проти Європи. Як тільки Росія задомінує на газовому ринку, вона зупинить постачання. Назвіть мені гарантію, яку Росія давала останнім часом і дотрималася її?" - зазначив прем’єр.

"Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, раніше голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що Україна за умов проведення реформи нафтогазового сектору може стати одним із ключових гравців енергоринку ЄС.

Економічна правда

газ Гройсман

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