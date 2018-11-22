На приватизацію "Центренерго" вже є п'ять претендентів – Герус

У конкурсі на купівлю 78,3% державного пакету акцій компанії "Центренерго" планують взяти участь п'ять компаній.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook експерт з питань енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

"Сьогодні по приватизації "Центренерго" дедлайн для повідомлення акціонерного товариства та Нацкомісії з цінних паперів про наміри придбати акцій", - зазначив Герус.

"Також повідомлення подало білоруське підприємство "Нафтобітумний завод", - додав він.

Таким чином у конкурсі планують взяти участь "Укрдонінвест", "Форбс Енд Манхеттен Україна", "Баланс Груп", Georgian International Energy Corporation та "Нафтобітумний завод".

Як повідомлялося, ФДМ оголосив конкурс з приватизації "Центренерго", продаж акцій призначено на 13 грудня 2018 року.

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.

Фонд державного майна повинен припинити конкурс, якщо для участі буде подано заяви менш як двох учасників.