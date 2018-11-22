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Мінімальну пенсію підвищать на 62 гривні — Розенко

Четвер, 22 листопада 2018, 11:10

Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень.

Про це під час засідання повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає Урядовий портал.

"Перерахунок буде здійснений всім пенсіонерам, чий розмір пенсій залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб", — зазначив він.

За його словами, чергове підвищення пенсій також має відбутися з 1 січня.

Підвищення має зачепити півмільйона пенсіонерів та військових пенсіонерів.

Наступне підвищення заплановане на березень 2019 року. У березні, за словами Розенка, пенсії мають зрости на 12-17%.

Нагадаємо, за період з 2013 по 2016 рік середня пенсія в Україні зросла найбільше у суддів і військовослужбовців.

Економічна правда

пенсія

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