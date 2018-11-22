Суд у Лондоні відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського – джерела

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють.

Крім того, арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

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Українська правда