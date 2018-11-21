Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні податку на зарплати

Президент України Петро Порошенко закликав до компромісу щодо розширення бази оподаткування єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Про це він заявив у ході зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації (ЄБА), передає "Інтерфакс-Україна".

"Це крок, який ми повинні з усією відповідальністю підтримати. Нам необхідно піти назустріч. Тому що ми не можемо говорити про те, що в країні все добре, коли пенсії ростуть найменше", - сказав Порошенко.

Він нагадав про те, що раніше ставка ЄСВ була скорочена з 38% до 22%.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 листопада затвердив розроблений Міністерством соціальної політики законопроект, який пропонує скасувати верхню межу нарахування ЄСВ і ввести регресивну шкалу його нарахування. Нинішнє законодавство передбачає сплату 22% зазначеного податку з зарплат не вище 15 мінімальних (55,8 тис. грн). Законопроект же пропонує нараховувати ЄСВ по даній ставці на зарплати, не вище 25 мінімальних (104 тис. грн), а понад цієї суми ввести регресивну шкалу аж до 5% ЄСВ на зарплати, які перевищують 270 розмірів мінімальних зарплат.

За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть становити до 10 млрд гривень.

ЄБА та Союз українських підприємців зверталися до Верховної Ради і президента з закликом не підтримувати таку ініціативу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не підтримує законопроект щодо зміни підходів до нарахування ЄСВ.

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