Підприємці виступили проти нового податку на зарплати

Спілка українських підприємців виступила проти ініціативи Кабінету міністрів України щодо збільшення бази оподаткування ЄСВ для окремих суб’єктів господарювання.

Про це йдеться у заяві СУП.

СУП стверджує, що запропонована модель призведе до переведення заробітних плат "в конверт" та тінізації фонду оплати праці. А сумлінні платники, які виконують усі покладені на них податкові зобов’язання, понесуть ще більше витрат.

Члени спілки також висловили занепокоєння через наступні зміни, що пропонуються проектом закону:

1) за несплату податку вводиться кримінальна відповідальність, хоча декілька років тому вона була декриміналізована;

2) забороняється виїзд за межі країни та керування транспортним засобом при відкритому виконавчому провадженні про несплату ЄСВ;

3) вводиться нерівність робітників різних професій при встановленні мінімальних окладів в підприємствах, установах та організаціях, чим порушується частина друга статті 43 Конституції України;

4) Пенсійний фонд України наділяється новими функціями, які фактично дають йому повноваження контролюючого органу, дублюючи функції фіскальної служби України. Це відбувається в той час, коли бізнес і так знаходиться під загрозою перевірок і надмірного, часто нічим не обумовленого, контролю контролюючих органів.

Проект закону ставить в нерівні умови оподаткування усіх платників. Підхід держави до системи оподаткування має бути спрямований на зменшення податкового навантаження, а не збільшення податкового тягаря для сумлінного бізнесу.

Спілка українських підприємців закликала Президента України та народних депутатів Верховної Ради України не підтримувати цей проект закону.

Раніше проти нього виступила також Європейська Бізнес Асоціація.

За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть становити до 10 млрд гривень.

Детальніше читайте у статті: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу

Економічна правда