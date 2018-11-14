Уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді розширити базу оподаткування єдиного соціального внеску в розмірі 22% з 15 мінімальних зарплат (55,8 тисячі гривень) до 25 (104,3 тисячі гривень) і ввести регресивну шкалу відрахувань ЄСВ.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні Кабміну.

"Ставка ЄСВ для заробітних плат, які перевищують межу в 104 тис грн буде зменшуватися аж до 5% для суми, яка перевищує 270 розмірів мінімальних зарплат. Також пропонується встановити в законодавстві про працю принцип диференціації заробітних плат на підприємствах", - сказав Рева.

Як зазначив Рева, поряд з цим пропонується посилити відповідальність за несплату ЄСВ.

Він також зазначив, що 84 тис керівників підприємств отримують мінімальну зарплату в Україні, 20 тис з них - в Києві. Тоді як до зниження ставок ЄСВ в 2016 році з 38% до 22% цей показник становив 28 тисяч.

"Також 75% підприємств демонструють середню зарплату - до 4 тис грн, і це приватний сектор... Кваліфікована і некваліфікована праця оплачується за документами однаково", - зазначив він.

За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть становити до 10 млрд грн.

Економічна правда