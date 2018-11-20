Мінекономіки проти ідеї Мінсоцу змінювати правила нарахування ЄСВ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не підтримує законопроект міністра соціальної політики Андрія Реви щодо зміни підходів до нарахування ЄСВ.

Про це йдеться у листі-висновку міністерства, який є в розпорядженні ЕП.

"Законодавча ініціатива призведе до ще більшої тінізації фонду оплати праці, зменшення інвестиційних надходжень, та, як наслідок, надходжень до державного бюджету", - йдеться у листі МЕРТ за підписом першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва.

Окрім того, сказано у листі, запровадження регресивної шкали нарахування ЄСВ призведе до втрат доходів місцевих бюджетів.

Також МЕРТ розкритикувало ідею звільнення від сплати судового збору у всіх судових інстанціях Пенсійного Фонду та його органів.

Чинне законодавство, аргументує МЕРТ, передбачає посилення ролі судового збору як основного джерела фінансування судової системи та як економічного стимулу для сторін використовувати нові процедури розгляду справ.

Як уже писала ЕП, 14 листопада Рева виніс на засідання уряду законопроект про збільшення податкового навантаження на високі зарплати і зміну правил нарахування та сплати єдиного соціального внеску.

У Кабінеті міністрів розраховують, що у такий спосіб вдасться додатково залучити до Пенсійного фонду 10 млрд грн.

Галина Калачова, ЕП