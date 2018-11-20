Ryanair відкриє нові рейси з України — Порошенко

Авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси з України, вартість квитків - від п'яти євро.

Про це йшлося під час зустрічі президента Петра Порошенка з комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайеном, повідомляється на сторінках у Twitter Порошенка та його прес-секретаря Святослава Цеголка.

Під час зустрічі було зазначено, що авіакомпанія Ryanair здійснює польоти з столичного Борисполя за 12 напрямами, зі львівського аеропорту - за п'ятьма напрямками.

"Міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав мені, що квиток можна купити за 5 євро, я зайшов перевірити на сайт - знайшов за 9,99 євро. Це більше, але теж непогано!", - повідомив Порошенко.

Сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

"Наша мета - за три-п'ять років збільшити пасажиропотік до 5 млн пасажирів, що буде еквівалентно присутності в Україні 15 наших літаків і становитиме 1,5 млрд доларів інвестицій. Ми сподіваємося, що наші літаки будуть розміщені на території України і будемо сподіватися, що будемо літати з України саме як зі своєї бази", - заявив О'Брайен.

Він також підкреслив, що наразі основною проблемою, що стосується збільшення кількості рейсів авіакомпанії в Україні, є протекціоністська політика на рівні Євросоюзу з боку Німеччини, Франції, Італії та Бельгії, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, як тільки ця перешкода буде подолана, компанія збільшить кількість рейсів в/з України.

"Ryanair дав можливість літати в різні країни світу людям, які раніше не могли собі цього дозволити. Мета компанії – мільйон пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис зі Львова. Отже,за 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України", - додав Порошенко.

Зазначимо, що на 14:00 запланована прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Омеляна та комерційного директора Ryanair Девіда О'Брайена.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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Економічна правда